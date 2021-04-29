В Самаре представят передвижную выставку «Казань — Самара — Транзит»

29 апреля в 18.30 ДК «Чайка» (г.Самара, пос.Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21) приглашает на открытие межрегиональной передвижной художественной выставки «Казань — Самара — Транзит», посвященной 100-летию образования Татарстана.

В выставке принимают участие художники из 12 регионов России. Произведения представленные в этой экспозиции выполнены в жанре живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать с 30 апреля по 23 мая с 10.00 до 20.00 в малом выставочном зале. Вход свободный.