tatruen
Главная / Новости / В Самаре представят передвижную выставку «Казань — Самара — Транзит»
В Самаре представят передвижную выставку «Казань — Самара — Транзит»

В Самаре представят передвижную выставку «Казань — Самара — Транзит»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.04.2021 0 1

29 апреля в 18.30   ДК «Чайка»   (г.Самара, пос.Управленческий, ул. Сергея Лазо, 21) приглашает на открытие межрегиональной передвижной художественной выставки «Казань — Самара — Транзит», посвященной 100-летию образования Татарстана.

В выставке принимают участие художники из 12 регионов России. Произведения представленные в этой экспозиции выполнены в жанре живописи, графики и декоративно-прикладного искусства.

Выставка будет работать с 30 апреля по 23 мая с 10.00 до 20.00 в малом выставочном зале. Вход свободный.

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.