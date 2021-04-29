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Актив Татарской автономии Пензенской области принял участие в работе школы татарского блогинга “Заман”

Актив Татарской автономии Пензенской области принял участие в работе школы татарского блогинга “Заман”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 29.04.2021 0 1

С 24 по 26 апреля актив Татарской автономии Пензенской области автономии принял участие в работе школы татарского блогинга “Заман”.  Ребята вместе с участниками из Астрахани, Саратов, Самара, Кировской областей и Татарстана  встретились с известными тик-токерами и блогерами, smm-специалистами, депутатом Государственной Думы, представителями АО “Татмедиа” и др. Завершилась трехдневное обучение диалогом с первыми татарскими блогерами.

Благодарим организаторов за насыщенную программу школы, за ярких спикеров и создание благоприятного микроклимата для общения с единомышленниками!

На протяжении 3 дней мы узнали много увлекательного и познавательного из сферы блогинга, приобрели новых друзей и, безусловно, вдохновились историями успеха харизматичных спикеров. Благодарю руководство автономии за возможность проявить себя и узнать много интересного и полезного”, – поделилась впечатлениями одна из активисток Кашаева Диана.

Если и ты хочешь посещать различные тематические мероприятия не только в Пензе, но и в Республике Татарстан, приглашаем тебя в ряды молодежного исполкома!

Татарская автономия Пензенской области

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