Прошла конференция «Габдулла Тукай и тюркский мир»

Международная Тюркская академия в рамках серии «Наследие великих личностей» провела международную конференцию «Габдулла Тукай и тюркский мир», посвященную 135-летию со дня рождения поэта-классика татарского народа Габдуллы Тукая.

В онлайн-мероприятии приняли участие президент Международной Тюркской академии Дархан Кыдырали, директор Института литературы и искусства имени М. Ауэзова Кенжехан Матыжанов, вице-президент Академии наук Республики Татарстан Дания Загидуллина, заведующий кафедрой казахского языка и тюркологии Назарбаев Университета Юлай Шамильоглу, заведующий отделом текстологии Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибраимова Академия наук Республики Татарстана Марсель Ибрагимов, официальный представитель Республики Татарстан в Республике Казахстан Денис Валеев, руководитель татарско-башкирского культурного центра «Таң» в г. Нур-Султан Яннат Низамутдинова, ведущий сотрудник отдела рукописей Института истории, языка и литературы Уфимского научного центра РАН Ахат Салихов, профессор Эгейского университета Мустафа Онер, профессор кафедры тюркологии ЕНУ им. Л.Н. Гумилева Амантай Шарип, а также известные ученые и представители интеллигенции тюркского мира.

Выступая на открытии встречи, президент Академии Дархан Кыдырали рассказал о роли Г. Тукая в тюркском мире и пожелал успехов конференции.

«Мы добавили имя Тукая в проект «Выдающиеся личности тюркского мира» наряду с такими великими сынами татарского народа как Юсуп Акчура и Шигабутдин Марджани. Пять лет назад мы участвовали в праздновании 130-летия Тукая в Казани. Кроме того, мы издали сборник стихов Тукая на казахском языке.

Юбилей Тукая — значимое событие не только для братского народа Татарстана, но и для нас, так и для всех тюркских народов », — сказал глава Академии.

В ходе конференции ученые рассказали о творческом и духовном наследии татарского классика, а также об общечеловеческой ценности его творчества.

Стоит отметить, что Габдулла Тукай — татарский поэт, выдающийся публицист, основатель реалистической литературы нового направления и современного татарского литературного языка. Г. Тукай, ушедший из жизни всего в 27 лет, за свою недолгую жизнь сумел вывести литературу целого народа на вершину нового времени. Сегодня главная государственная премия Татарстана в области искусства и литературы носит имя Габдуллы Тукая.

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