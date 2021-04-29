В Казанском Татарском театре юного зрителя им. Г. Кариева завершилась III режиссерская лаборатория «TAMGA». Традиционно она продлилась 6 дней — с 19 по 24 апреля. Темой нынешней лаборатории стали проблемы подросткового возраста: «Я. Школа. Мир». В лаборатории приняли участие молодые московские режиссеры, работающие в жанре спектакля для детей и подростков, — Тимур Кулов, Тимур Шарафутдинов и Ринат Ташимов.

По результатам лаборатории три готовых эскиза были представлены в фойе театра, а также в большом и малом зале. Тимур Кулов показал эскиз «Самат и Черный король» по пьесе Сюмбель Гаффаровой, Ринат Ташимов — «Всем, кого касается» по пьесе Даны Сидерос, а Тимур Шарафутдинов — «Всё, чего я не сказала» по роману Селесты Инг.

Театральный критик, куратор лабораторий Нияз Игламов:

– Я вижу растущую во всех смыслах труппу. И я вижу, что делается правильно. Лаборатория не может быть универсальным инструментом для всех театров, в каждом она проходит по-своему. Но здесь, в театре Кариева, лаборатория явилась неким катализатором. Мы всегда старались брать разный и даже неоднозначный материал, и будем так делать впредь, потому что артист растет только в сложных условиях. Он должен взрослеть в мучениях, а не в неге и коросте собственных штампов. И мне кажется, что с этой точки зрения все три эскиза получились удачными.

Все три эскиза по-своему интересные, самобытные, и, самое главное, демонстрирующие новые возможности и раскрывающие потенциал каждого из актеров.

Для оценки эскизов, поставленных в рамках III режиссерской лаборатории «TAMGA», прибыли московские критики Владислава Куприна и Анна Казарина. Кроме того, участие приняли и Казанские критики и журналисты — Рауза Султанова, Миляуша Хабутдинова, Рузиля Мухаметова, Руслан Ахметов и др. В этот раз значительно расширилась аудитория лаборатории: посмотреть эскизы приехали студенты и заведующая кафедрой художественной истории и теории Уфимского государственного института искусств Айсылу Сагитова, а также студенты Казанского театрального колледжа и Казанского государственного университета культуры и искусств.

Каждый показ эскиза завершался оживленным обсуждением: критики делились своими впечатлениями с молодой аудиторией, предлагая задуматься о приемлемом и актуальном материале для детского театра. Все три эскиза — это самодостаточный и полноценный материал для спектаклей, которые потенциально могут войти в будущий репертуар театра.

mincult.tatarstan.ru