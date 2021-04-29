В Магнитогорском «Доме дружбы народов» прошел «Татарский диктант»

В один из погожих апрельских дней в магнитогорском «Доме дружбы народов» собрались люди самых разных возрастов и профессий, чтобы написать традиционный «Татарский диктант». Акция помогает поддержать искру родной речи, проверить свою эрудицию и грамотность, а также способствует сохранению татарского языка.

Организаторами акции стал, как и прежде, отдел татарской культуры «Дома дружбы народов» и его сотрудники: руководитель отдела Кадерия Исхакова, руководитель кружка татарского языка Альбина Гафарова, а также методист и руководитель организации татарских женщин «Ак калфак» Лия Ахметзянова.

Нынешний «Татарский диктант» был посвящен 135-летнему юбилею народного поэта, писателя и общественного деятеля Татарстана – Габдуллы Тукая. Этот великий человек прошел путь от простого мальчишки до высоких ступеней культуры, образования и мысли татарского народа, став опорой для их дальнейшего развития.

Текст для диктанта был выбран из его небольшого произведения под название «Кояш» – солнце. Акцию решили проводить в светлом, просторном малом зале с огромными окнами и залитым солнечным светом. Писать старательным экзаменуемым было интересно и не так сложно, потому что диктовала текст опытный педагог с прекрасной дикцией Альбина Гафарова. Среди возрастных учеников были учащиеся кружка татарского языка, участники коллективов, сотрудники отдела татарской культуры и отделения «Ак калфак» и просто горожане.

По окончании диктанта присутствующих порадовала своим исполнением песни «Тафтиляу» на стихи Тукая руководитель и солистка вокального молодежного ансамбля «Йолдыз» – Илина Канбекова.