Мероприятие прошло в Казанской Ратуше.

Михаил Мишустин поблагодарил Рустама Минниханова за организацию работы Евразийского межправсовета, который проходит в эти дни в Казани.

В свою очередь, Рустам Минниханов выразил слова благодарности главе Правительства России за меры федеральной поддержки, которые оперативно были проработаны Правительством Российской Федерации по поручению Президента страны.

Рустам Минниханов доложил об эпидемиологической ситуации в республике. Сегодня ежедневно выявляют в среднем 35-38 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией в сутки, сказал он, ситуация стабильна. Приоритет, по словам Рустама Минниханова, сейчас – вакцинация. «Получено 293 тысяч комплектов вакцин, привились 234 тысячи татарстанцев. Ежедневно вакцинируются более 5 тысяч жителей. Мы работаем над увеличением этой цифры», – отметил Президент Татарстана.

Елена Бритвина

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