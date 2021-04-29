В Актюбинском Доме культуры отметили 135-летие татарского поэта Габдуллы Тукая

Мероприятие подготовили и вели участники творческого коллектива «Живое слово». Они подарили зрителям стихи о родном языке, песню на стихи Г.Тукая «Туган авыл». Гостями праздника стали учащиеся и педагоги Актюбинской школы №3.

За свою короткую жизнь Габдулла Тукай успел написать много стихов, интересных сказок, где воспевал красоту родного края, любовь к народу. Поэт призывал нас любить Родину, родной язык, свой народ.

А Даниилу Гурьеву, прочитавшему стихотворение Г.Тукая «Эллуки», посчастливилось родиться в один день с поэтом. Участники программы и зрители поздравили Даниила с днём рождения.

Все ребята приняли активное участие в празднике, отвечали на вопросы. Зачитывали высказывания знаменитых писателей и критиков мира о Г.Тукае.

В финале мероприятия исполнили песню «Туган тел» – неофициальный, но любимый гимн татарского народа.

Нина Хвалеева

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