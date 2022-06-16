tatruen
Главная / Новости / Мухтасибат города Бугульмы организовал духовно-нравственные курсы для детей «Салям»
Мухтасибат города Бугульмы организовал духовно-нравственные курсы для детей «Салям»

Мухтасибат города Бугульмы организовал духовно-нравственные курсы для детей «Салям»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.06.2022 0 2

Во время летних каникул мухтасибат города Бугульмы и Бугульминского района организовал духовно-нравственные курсы для детей «Салям». Они проводились в двух мечетях города. Обучение мальчиков проходило в Центральной мечети Бугульмы. Во время каникул мальчики заучили имена Всевышнего Аллаха и необходимые молитвы для каждого мусульманина. Имамы мечетей провели для них уроки нравственности.

Смена для девочек проходила в мечети «Ирхам» Бугульмы. За время курсов девочки заучили суры из Священного Куръана и ознакомились с их толкованием. Преподаватели курсов провели для них мастер-классы по изготовлению пирожных, открыток, заплаток для книг, а также игры и конкурсы.

В течение курсов дети посетили кинотеатр «Мадагаскар» и бугульминский драматический театр имени А.Баталова.

В завершение курсов все дети получили подарки.

Ребятам все очень понравилось, они выразили желание встретиться вновь на следующих каникулах.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.