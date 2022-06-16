Тинчуринский театр запустил квест «В поисках Тукая»

В ходе квеста «В поисках Тукая» школьники познакомятся с Тинчуринским театром посредством героев сказок известного татарского писателя Габдуллы Тукая – Су анасы, Шурале и Батыра.

Квест “В поисках Тукая”, разработанный режиссером Тинчуринского театра Камилем Гатауллиным, рассчитан на детей в возрасте от 6 до 14 лет. Как отметил директор театра Тинчурина, заслуженный работник культуры Татарстана Фанис Мусагитов, квест рассчитан на школьников в целях пропаганды татарского языка и культуры.

В поисках Тукая дети посетят музей театра Тинчурина, бутафорский цех, гардероб, портретный зал, поиграют в игры “Веселые старты” и “Прыжки в длину”, а также поближе познакомятся с творчеством татарского поэта Габдуллы Тукая.

Финалом увлекательного квеста станет “встреча” с самим поэтом, который познакомит ребят со своим новым произведением.

В квесте участвуют сотрудники театра Тинчурина – заслуженный артист Татарстана Ильсур Муртаза, Алмаз Муллаянов, Аделя Хасанова, Ляйсан Валиахметова, Раиса Бурханиева.

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