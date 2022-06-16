В Татарстане планируют создать продюсерский центр татарской эстрады

Министр культуры Татарстан Ирада Аюпова сообщила, что в республике собираются создать государственный продюсерский центр татарской эстрады. Первые результаты рассчитывают увидеть в этом году.

Так она ответила на предложение медиаменеджера и продюсера Дины Гараевой, которая на недавней встрече с президентом республики Рустамом Миннихановым заговорила о подобном проекте.

– Я думаю, в этом году мы постараемся сделать первые шаги, систематизирующие данный процесс. Подобный вопрос поступал от многих исполнителей, но в мировой практике такого нет, потому что это бизнес. Координация концертной деятельности у нас утрачена, но сегодня она актуальна как никогда. Однако это очень тонкая история, — сказала Аюпова.

По ее словам, с одной стороны, шоу-бизнес — это рынок, а с другой — нужна прозрачная объективная система распределения грантовых средств или другого вида финансирования проектов. Сейчас в Татарстане на рынке шоу-бизнеса работают более 500 исполнителей.

Глава ведомства рассказала, что в министерстве бывают ситуации, когда из-за отсутствия возникают финансовые потери.

– Например, артисты выступают на Сабантуях в других регионах, и Минкульт оплачивает им эту работу, но тем самым перекрывается кислород их гастрольным доходам в данном регионе — они уже не смогут собрать зал. И с этой точки зрения координация нужна, — заключила Аюпова.

Ранее сообщалось о том, что парад дружбы народов и концерт с участием различных музыкальных фольклорных коллективов провели в рамках единого этнокультурного фестиваля «Национальное – актуальным».

kazanfirst.ru