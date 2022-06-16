ВИДЕО: Борьба на поясах, театрализованные номера и старинные забавы: в Альметьевске прошел Сабантуй

Сабантуй в Альметьевске открыли театрализованным представлением. На площадке майдана словно причудливым узором калейдоскопа заиграли красками коллективы района.

Но раньше всех праздник начался для борцов көрәш. Именно они первыми вышли на борцовский ковер майдана, еще до официальной части. Юниоры и взрослые провели борьбу на поясах. Влюбленные в свое дело, профессию, родной край – на смену борцам вышли те, кто ведет свою борьбу за урожай.

Передовики производства прошли парадом и проехали в наряженых каретах, повозках и автомобилях. Прямиком до сцены, где лучших работников отрасли готовы наградить за труд.

«Был непростой года из-за погоды. И в этом году посевная была ознаменована большими надеждами на хороший, большой урожай. Я уверен, их трудом будут достигнуты хорошие показатели», – подчеркнул Тимур Нагуманов, глава Альметьевского муниципального района.

Гостем праздника на альметьевской земле стал заместитель Премьер-министра Татарстана, Председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев. Вместе с главой района он вручил благодарственные письма и подарки работникам сельскохозяйственных предприятий.

«Мы завершили работы и у нас есть немножко времени, передышка, встретиться, порадоваться, поздравить друг друга в надежде, что будет прекрасное лето и осенью мы соберем достойный урожай», – отметил Василь Шайхразиев, заместитель премьер-министра РТ.

На площадке спортсмены и любители ставили свои маленькие рекорды по армрестлингу и гиревому спорту. Начавшийся дождь помешал одному из участников покорить вершину в лазании на столбе. Но не испугал поклонников творчества Ильната Фархуллина и группы «Камертон». На площадках Сабантуя можно было побывать в старинном кряшенском дворике, увидеть быт татар прошлых лет, рассмотреть 69 чайников от альметьевского музея. Или пуститься в пляс под народные и зажигательные песни.

Среди народных забав была и такая, где можно буквально распилить себе победу и выиграть приз. Эту пару многие приняли за молодоженов. Но семьей Исмаиловы стали 2 года назад. А надевать наряды с никаха – это их семейная традиция, такая же, как и Сабантуй.

«Это что-то сакральное, что-то от предков, это поддержание традиций. И это что-то объединяющее, семейное, родственное», – говорят Анна и Алим Исмаиловы.

Тимберленд, Пропасть или Бродвей – за кого болеть, выбирали зрители на скачках на ипподроме.

Одним из многочисленных героев Сабантуя стал Радик Салахов, завоевав звание абсолютного батыра Альметьевска. Он занимается борьбой с 6 лет и 23-летний стаж в борьбе на поясах – внушительно. За все время Радик 8 раз становился абсолютным батыром в Заинске, побеждал и в Казани. Недавно стал выступать за Альметьевск и очень гордится своей победой.

«Свою победу я посвящаю всем своим родным, друзьям, и самое главное, отцу. Его нет с нами, поэтому все победы я посвящаю ему», – подытожил Радик Салахов, батыр-2022.

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