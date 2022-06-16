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Представители Зеленоградской ТНКА г. Москвы провели благотворительную акцию

Представители Зеленоградской ТНКА г. Москвы провели благотворительную акцию

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.06.2022 0 10

Для ребят из семейного центра «Зеленоград» представители Зеленоградской татарской национально- культурной автономии и конный клуб под руководством президента Ассоциации «Лошади добра» Шамиля Какушкина провели благотворительное мероприятие приуроченное ко Дню защиты детей.

Очаровательный конь Квант и малышка-пони Астра приехали к детям в гости. Радости и эмоциям не было предела! Ведь некоторым посчастливилось побывать в роли всадника впервые.

Участники узнали много нового и интересного из жизни лошадей, прошли инструктаж и с удовольствием покатались верхом.

Ребята подготовили вкусные угощения и с восторгом покормили лошадок в конце мероприятия.

Участники мероприятия выразили благодарность председателю Зеленоградской ТНКА г. Москвы Шамилю Какушкину за позитивные эмоции и неравнодушное отношение к детям.

avtonomiya.tatar

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