В Татарстане подведены итоги конкурса среди педагогов, преподающих на родном языке

В целях содействия этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих в Татарстане, сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей как основы российского общества, укрепления общероссийской гражданской и татарстанской идентичности с 25 мая по 10 июня состоялся республиканский конкурс среди педагогических работников, осуществляющих преподавание на родном языке, на реализацию проектов, направленных на сохранение и развитие родных языков народов, проживающих на территории РТ.

Участниками конкурса были учителя первой или высшей квалификационной категории, реализующие основные образовательные программы общего образования на родном языке по одному из следующих предметов: математика, информатика, химия, физика, биология, география, история, обществознание, родной (татарский, чувашский, удмуртский, марийский, мордовский, башкирский) язык, физическая культура, музыка, технология, основы безопасности жизнедеятельности, и учителя начальных классов первой или высшей квалификационной категории, обучающие детей на родном языке.

На республиканский конкурс было принято 215 заявок от учителей общеобразовательных организаций, в том числе 121 — это учителя татарского языка и литературы, 56 — учителя-предметники, 25 — учителя начальных классов, 13 — учителя родных (чувашский, удмуртский, марийский) языков.

В сроки, указанные в положении о проведении конкурса, была осуществлена оценка заявок и проектов в соответствии со значениями критериев отбора. По итогам отбора республиканской комиссией сформирован перечень участников конкурса по каждой категории в порядке убывания набранных баллов.

С результатами конкурса можно ознакомиться, пройдя по следующей ссылке: https://mon.tatarstan.ru/respublikanskiy-konkurs-proektov-sredi-pedagogov.htm

mon.tatarstan.ru