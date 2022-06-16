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Жители города Иваново смогут увидеть борьбу на поясах «Көрәш»

Жители города Иваново смогут увидеть борьбу на поясах «Көрәш»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, Соотечественники, 16.06.2022 0 2

18 июня в 12:00 в парке имени Степанова состоится традиционный Сабантуй – национальный праздник татар. В этом году он посвящен 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

В программе мероприятия – праздничный концерт, на котором выступят ивановские и татарские творческие коллективы, развлекательная программа, ароматная и вкусная выпечка, национальная борьба на поясах «Көрәш» и фотозона. Также на празднике ожидают гостей из Татарстана.

Сабантуй проводится на территории  региона с 1994 года. Этот праздник в честь завершения весенних полевых работ. На Сабантуе проходили обряды и развлечения, разные соревнования. Среди них – скачки, бег, борьба на поясах.

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