Жители города Иваново смогут увидеть борьбу на поясах «Көрәш»

18 июня в 12:00 в парке имени Степанова состоится традиционный Сабантуй – национальный праздник татар. В этом году он посвящен 1100-летию со дня принятия ислама Волжской Булгарией.

В программе мероприятия – праздничный концерт, на котором выступят ивановские и татарские творческие коллективы, развлекательная программа, ароматная и вкусная выпечка, национальная борьба на поясах «Көрәш» и фотозона. Также на празднике ожидают гостей из Татарстана.

Сабантуй проводится на территории региона с 1994 года. Этот праздник в честь завершения весенних полевых работ. На Сабантуе проходили обряды и развлечения, разные соревнования. Среди них – скачки, бег, борьба на поясах.