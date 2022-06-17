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Рустам Минниханов поблагодарил губернатора Архангельской области за поддержку интересов татарской общины

Рустам Минниханов поблагодарил губернатора Архангельской области за поддержку интересов татарской общины

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 17.06.2022 0 9

Президент Татарстана Рустам Минниханов провёл первую встречу на Петербургском международном экономическом форуме. Он поговорил с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Регион поставляет продукцию целлюлозно- бумажной промышленности. Татарстан отвечает за поставки топлива, медоборудования и инструментов.

​​Рустам Минниханов встретился на ПМЭФ с губернатором Архангельской области

Перспективным считается сотрудничество в туристической отрасли – Казань и Архангельск связывают прямые рейсы два раза в неделю. Рустам Минниханов поблагодарил Александра Цыбульского за поддержку интересов татарской общины. Сейчас в области проживает 2335 татар, в 2018 году открыли восстановленную мечеть в Архангельске.

Между регионами сотрудничают многие предприятия. В конце встречи подписали план мероприятий по выполнению ранее подписанного соглашения на период до 2024 года.

kazanfirst.ru

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