Программа XXII Федерального Сабантуя в Ульяновске

День первый – 17 июня:

10.00 — начало работы площадок Сабантуя;

14.00-16.00 — самая зрелищная часть праздника — проведение конные бегов на городском ипподроме;

17.00 — выставка народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан. Площадка: вход в Большой концертный зал ДДН «Губернаторский»;

18.00-19.30 — концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Ульяновской области. Площадка – также вход в Большой концертный зал ДДН «Губернаторский».

День второй – 18 июня:

10.00 — начало работы площадок Сабантуя – с национальными играми, борьбой «Көрәш», выставкой декоративно-прикладного творчества;

10.00-13.00 — «Детский майдан». Концертно-игровая программа детских коллективов нашего региона и Татарстана. Пройдет в парке «Победа» на площадке около танков. У бизнес-инкубатора откроется площадка «Мы из СССР», пройдет показ национальных костюмов из частной коллекции, художественных номеров. Будут играть песни советских композиторов на татарском языке в исполнении творческих коллективов Ульяновской области;

10.00-16.00 — «Гостевой майдан».Работа подворья Нижнекамска;

10.00-16.00 — книжная ярмарка «300 лет со дня издания первой книги на татарском языке». Можно будет взглянуть на репринтное издание первой татарской книги — Манифеста Петра I.

12.40-13.00 — официальное открытие праздника на центральной сцене. Передача символа Федерального Сабантуя «Тулпар ат»;

13.00-15.30 — программа «Играй, гармонь» с выступлениями поэтов, профессиональных и самодеятельных коллективов, гармонистов, частушечников из Ульяновской области и регионов России. Площадка возле танков;

13.00-14.00 — концерт солистов и творческих коллективов Казани. Место проведения: основная площадка;

13.00-14.00 — концерт Государственного ансамбля песни и танца Республики Татарстан и солистов Казани. Место проведения: центральная сцена;

13.00-15.30 — концерт около бизнес-инкубатора «Молодежный майдан;

14.00-15.00 — концерт Государственного ансамбля песни и танца «Волга» на центральной сцене;

15.00-16.00 — концерт творческих коллективов Нижнекамска на центральной сцене;

16.00-16.30 Церемония награждения победителя национальной борьбы «Көрәш». Место проведения: центральная сцена.