В Ульяновске стартовал Федеральный Сабантуй

XXII Федеральный Сабантуй будет проходить два дня – 17 и 18 июня. Местом проведения Сабантуя станет территория Ульяновского ипподрома и парк Победы. Именно здесь 18 июня развернется основная программа, а сегодня на ипподроме пройдут конные скачки.

Гостей мероприятия ждут выставка народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан, концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Ульяновской области, работа площадок Сабантуя – с национальными играми, национальная борьба «Көрәш», книжная ярмарка «300 лет со дня издания первой книги на татарском языке», официальное открытие праздника на центральной сцене, передача символа Федерального Сабантуя «Тулпар ат» и др.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.