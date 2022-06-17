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В Ульяновске стартовал Федеральный Сабантуй

В Ульяновске стартовал Федеральный Сабантуй

в Новости, Слайдер, События недели, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 17.06.2022 0 14

XXII Федеральный Сабантуй будет проходить два дня – 17 и 18 июня. Местом проведения Сабантуя станет территория Ульяновского ипподрома и парк Победы. Именно здесь 18 июня развернется основная программа, а сегодня на ипподроме  пройдут конные скачки.

Гостей мероприятия ждут выставка народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан, концерт мастеров искусств Республики Татарстан и Ульяновской области,  работа площадок Сабантуя – с национальными играми, национальная борьба «Көрәш», книжная ярмарка «300 лет со дня издания первой книги на татарском языке», официальное открытие праздника на центральной сцене, передача символа Федерального Сабантуя «Тулпар ат»  и др.

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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