Студентом года среди учащихся СПО в РТ стала представительница Казанского медколледжа

В ДК имени Ленина в Казани состоялась церемония награждения конкурса «Достижение года-2021». Были определены победители в 17 номинациях, главную статуэтку, Гран-при, получила учащаяся Казанского медицинского колледжа Алия Ибрагимова. Поздравить лучших пришло множество почетных гостей, среди которых был и министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

«Я вижу, все переживают за своих студентов, ведь это очень важный момент истории студенчества: мы встречаем лучших из более чем 200 тысяч студентов республики. Сегодня на этой площадке собрались люди, которые должны и готовы изменить не только свои города, республику, страну, но и весь мир. Молодежь сейчас думает по-другому, всегда нацеливаясь на высокие результаты — и мы это замечаем», — отметил министр.

Победителей выявили среди учащихся коллеждей по следующим номинациям: «Староста года», «Интеллект года», «Творческая личность года», «Спортсмен года», «Медийщик года», «Доброволец года», «Общественник года», «Профессионал года», «Гран-при», «Орган студенческого самоуправления года», «Студенческая научная организация года», «Студенческий творческий коллектив года», «Студенческое медиа года», «Студенческий проект года», «Студенческий отряд «ФОРПОСТ», «Студенческий совет общежития года» и «Добровольческое объединение года».

Для победителей был организован праздничный концерт, а каждую из номинаций награждал отдельный почетный гость. Статуэтку «Общественник года» вручила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. Она подчеркнула, что победителями являются не только те, кто забрал призы, но и все, кто собрался в зале, потому что это именно те люди, которые строят настоящее и будущее республики.

«Общественник года — человек, обладающий человеческой компетенцией, которая выражается в том, что до всех всегда есть дело, всех хочется организовать. Это важное умение на всю жизнь», — поделилась она во время награждения.

Обладателем главной награды стала студентка Казанского медицинского колледжа Алия Ибрагимова, которая призналась, что ее вдохновила на эту победу обладательница Гран-при конкурса 2015 года, а ныне исполнительный директор премии Нелля Пулатова.

«Это очень большая ответственность — стоять здесь. И очень большая честь. Сейчас на мне важная миссия — вдохновлять других студентов участвовать в этой номинации, как когда-то вдохновили меня», — заявила победительница.

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