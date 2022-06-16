Прошла конференция с командами конкурса на разработку проекта Соборной мечети Казани

15 июня, в Казани состоялся второй семинар для конкурсантов Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети Казани. В ходе конференции, прошедшей в формате Zoom, команды получили компетентную консультацию от специалистов оргкомитета конкурса по вопросам подготовки проектов. Конкурс был объявлен 1 апреля Республиканским фондом содействия духовно-нравственному развитию общества “Игелек-Доброта”. В качестве экспертов от ДУМ РТ принимали участие муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин и его первый заместитель Ильфар хазрат Хасанов.

Казанские эксперты выступили перед участниками разным темам, касающимся традиций строительства и оформления мечетей в Татарстане. Так, муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин познакомил конкурсантов с особенностями бытовых условий, обслуживания и эксплуатации татарских мечетей, построенных в дореволюционный период и в настоящее время. Об истории сохранившихся древнейших мечетей Казани рассказал директор института истории им. Ш.Марджани Академии наук Республики Татарстан Радик Салихов, об архитектурно-декоративных особенностях при оформлении татарских мечетей – профессор, доктор искусствоведения, главный научный сотрудник института истории им. Ш.Марджани Гузель Валеева-Сулейманова, о мусульманской эпиграфике – доктор исторических наук, заведующий Отделом исламоведения Института востоковедения им. Беруни Академии наук Республики Узбекистан Бахтиер Бабаджанов.

Кроме того, сегодня было подчеркнуто, что информационная обеспеченность участников, их осведомленность и владение всем необходимым материалом для дальнейшего проектирования эскизов мечети имеет важное значение для оргкомитета конкурса.

Победителя Международного конкурса на разработку эскизного проекта Соборной мечети Казани объявят 8 июля 2022 г., в канун священного праздника мусульман всего мира Курбан-Байрам.

dumrt.ru