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Рустам Сайфуллин из села Вагай Тюменской области удостоен звания Героя Российской Федерации

Рустам Сайфуллин из села Вагай Тюменской области удостоен звания Героя Российской Федерации

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.06.2022 0 9

Командир инженерно-саперного полка неоднократно лично руководил развертыванием и наведением переправ через реки в ходе специальной военной операции по защите мирного населения ЛНР и ДНР. При восстановлении разрушенного участка одной из переправ был ранен противником, но через месяц вернулся в строй.

Сейчас полковник Сайфуллин проходит лечение в военном госпитале после тяжелого ранения при массированном артиллерийском обстреле со стороны ВСУ.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отметил: “Не жалея себя, Рустам Сайфуллин сражался за безопасность, свободу России, за освобождение Донбасса и Украины от неонацизма. Наш земляк остался верен до конца воинскому долгу. Тюменская область гордится своим героем!”

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