Шамиль Садыков принял экзамен у будущих татарских журналистов

Сегодня генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков принял экзамен у первокурсников Высшей школы национальной культуры и образования им. Г. Тукая Казанского федерального университета по направлению «Филология и журналистика».

Вместе с ним уровень знаний учащихся проверили директор Института филологии и межкультурной коммуникации КФУ Радиф Замалетдинов, директор по социальным медиа АО «Татмедиа» Алсу Исмагилова, заместитель генерального директора телекомпании «ТНВ» Светлана Кадырова и главный редактор службы новостей «ТНВ» Сария Хабибуллина.

«Для нас они — второй поток студентов, можно сказать, второй опыт. Первый поток был очень успешным, второй кажется еще сильнее. Сегодня мы пригласили на экзамен главных редакторов журналов „Идель“ и „Ялкын“, руководство телеканала „ТНВ“. Надеюсь, что эти будущие специалисты найдут свое место в СМИ республики. Талантливые татарские журналисты востребованы. Кадры нужны и на телевидении, и в газеты и журналы, и в информационное агентство», — сказал Шамиль Садыков.

Генеральный директор пригласил студентов в редакции для прохождения практики в сентябре. Он подчеркнул, что по прошлогодней системе часть студентов пойдет на телеканалы «ТНВ» и «Россия», а другая — в редакции изданий АО «Татмедиа». «Надеюсь, студенты в будущем найдут свое место. Несколько студентов-второкурсников работают на „ТНВ“, в редакции „Ялкын“ и агентстве „Татар-информ“, это очень хороший показатель», — сказал Шамиль Садыков.

Радиф Замалетдинов пожелал успешной сдачи экзамена, призвал студентов не волноваться и показать уровень знаний, полученных за первый год обучения. «Мы идем вперед в преподавании татарской филологии и журналистики. В течение года мы встречались, интересовались результатами их работы. Верю, что совместно с телеканалом „ТНВ“ и обществом „Татмедиа“ мы подготовим новое поколение журналистов», — сказал Радиф Замалетдинов.

На экзамене студенты представили самопрезентации, рассказали о проектах, в которых активно принимали участие и добились результатов. Все они писали и публиковали статьи, брали интервью у известных личностей, проводили опросы, прямые эфиры в социальных сетях, выражали личное мнение по разным социальным вопросам, создавали видеоролики. Все эти навыки и знания студенты получили от своих наставников.

Студенты признались, что за первый год обучения получили большой опыт и творческий рост. Кто-то смог побороть страх аудитории и скованность в общении с медиаперсонами, кто-то совершенствовал знания татарского языка, научился держаться увереннее и свободнее.

«Начиная работать со студентами, я подумала, как Высшей школе национальной культуры и образования им. Г. Тукая удалось собрать таких детей, которые смогут стать настоящими журналистами. Здесь нет случайных людей. Все они осознанно пришли обучаться на журналистов, более того, они рождены для журналистики», — отметила Алсу Исмагилова.

Высшая школа национальной культуры и образования им. Г. Тукая Казанского федерального университета уже несколько лет готовит татарских журналистов. Большинство этих студентов учатся на бюджетной основе. АО «Татмедиа» вносит весомый вклад в подготовку будущих журналистов: редакторы газет и журналов проводят практические занятия, перспективных студентов приглашают в штат уже во время обучения.

tatar-inform.ru