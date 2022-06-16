В татарском селе в Чувашии откроется новая мечеть

1 июля в татарском селе Урмаево Чувашской Республики пройдет открытие соборной мечети, в котором примут участие глава региона Олег Николаев и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Об этом корреспонденту «Татар-информа» сообщил первый заместитель муфтия Чувашской Республики Ильяс Сафиянов.

На территории урмаевской Соборной мечети имени Рахимуллы Миназетдинова (первый имам этого мусульманского храма) появится зона для отдыха и прогулок для жителей.

«Старое здание мечети было возведено 25 мая 1990 года, именно в день принятия ислама народами Волжской Булгарии. Из-за нехватки мест прихожанами было принято решение об увеличении площади мечети, и в 2014 году началась реконструкция. Цоколь старого здания было решено оставить в неизменном виде как символ истории урмаевцев», — рассказал «Татар-информу» Ильяс хазрат.

Также в этот день в селе пройдет республиканский праздник шакирдов, приуроченный к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией.

В то же время Татарстан ждет с ответным визитом Олега Николаева. 10 июля на новой площадке — в селе Хузангаево Алькеевского района — пройдет чувашский праздник «Уяв».

tatar-inform.ru