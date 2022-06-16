Татарская художница познакомила сочинцев с «Воспоминаниями из детства»

С 12 марта по 3 апреля в Арт-галерее «Форт» все желающие могли посетить выставку картин татарской художницы Шарафиевой Илгизи «Воспоминания из детства» («Балачактан хатирәләр»).

Шарафиева Илгизя – молодая перспективная художница, творчество которой основывается исключительно на внутреннем мироощущении и восприятии. Не имея специального художественного образования, но обладая непомерным желанием творить, она смогла добиться богатых результатов. С каждой новой выставкой число поклонников ее творчества растёт, а мастерство и навыки позволяют сравнивать ее работы с картинами профессиональных художников с многолетним опытом.

Становление художницы

Писать картины Шарафиева Илгизя начала в особенно тяжелый период своей жизни, при этом абсолютно с нуля. Творчество стало ее отдушиной. Живопись позволила выплеснуть все свои эмоции на холсте, обрести спокойствие и душевное умиротворение. Однако на этом художественная деятельность Шарафиевой Илгизи не закончилась, а, наоборот, стала целевым направлением развития и дала жизни творческой личности новый виток.

Большинство картин художницы имеют национальную, восхваляющую и патриотическую тематику. Несмотря на то, что молодая художница родилась в Ульяновской области, она обладает татарскими корнями и в юности часто гостила у своей бабушки в Татарстане. Путешествия детства оставили настолько неизгладимый и сильный отпечаток в ее душе, что теперь, через творчество, она смогла выразить свои детские воспоминания на холсте и получила столь же яркий отклик от соотечественников и просто ценителей искусства.

Стоит отметить, что «Воспоминания из детства» («Балачактан хатирәләр») – уже третья персональная выставка художницы и вторая – в национальной тематике. Первая тематическая выставка Шарафиевой Илгизи «Детство» («Балачак») проходила в городе Белгород, в выставочном зале «Родина», с 17 по 27 февраля.

О выставке

Третья персональная выставка художницы несла в себе особую национальную окраску и всецело передала смысл ее названия «Воспоминания из детства». Она дала возможность увидеть историю культуры татарского народа, где каждое художественное полотно погружает увидевшего в теплую, домашнюю атмосферу традиций и обычаев народа, а также красоту национального колорита.

Выставка проходила с 12 марта по 3 апреля в арт-галерее «Форт». На открытии проекта автор встречала гостей в национальном наряде. Всем желающим при входе также представлялась возможность надеть элемент национальной одежды или калфак, татарский национальный головной убор. Перед официальным открытием выставки художница рассказала об истории возникновения идеи воспоминаний, отраженной в названии и работах, открыла завесу создания и смысла нескольких полотен. Также Илгизи поделилась с гостями главными целями, которые она преследовала, а именно – сохранение татарской культуры в семье и открытие татарской культуры, быта для других народов.

Большинство работ выставки посвящены особенностям проведения празднеств и гуляний татарского народа. На одном из полотен мы видим молодую девушку, облаченную в татарскую национальную одежду, на другом – молодого человека, скачущего на сабантуй, на третьем холсте изображен татарский барашек, который олицетворяет мудрость жертвоприношений. Отдельная часть выставки посвящена традиционному чаепитию. У татар умение правильно, достойно принять гостя всегда возводилось в ранг искусства, а чай и угощения стали для этого основными инструментами.

Не менее важную часть выставки занимают изображения мечетей. Именно в этой части гости могли полюбоваться видами самых красивых мечетей Москвы, Санкт-Петербурга и Казани, в том числе самой главной мечетью Казани – Кул-Шариф. Отличительной чертой каждой выставки художницы является автопортрет.

После официальной части открытия все желающие могли подойти к художнице и лично задать вопросы, касающиеся ее художественных работ и деятельности в целом.

Несмотря на то, что выставка «Воспоминания из детства» («Балачактан хатирәләр») уже завершилась, у сочинцев есть возможность увидеть работы художницы и на последующих вернисажах. Помимо прочего, любой желающий может приобрести картины художницы для личной коллекции или декорации интерьера.

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