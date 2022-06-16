В Галерее современного искусства представят мультимедийный проект о генетических связях татар с другими народами

17 июня в Галерее современного искусства Государственного музея изобразительных искусств РТ откроется выставка ALFA DNK татарстанской художницы Альфии Саргин (Ильясовой).

Выставка вдохновлена научными исследованиями в области выявленных связей между татарским народом и племенами североамериканских индейцев (О.Рериг, А.Каримуллин, Т.Шурр). Проект ALFA DNK – о самоидентификации, генетических связях татар и других народов, о тюркской цивилизации, об экологическом сознании и будущем.

Экспозиция представляет собой синтез различных видов искусства и инструментов для визуализации идеи – живописи, мультимедийного контента, объемных инсталляций, анимации. Так, в создании мультимедийной выставки принял участие музыкант Ricardo Juan Lobato (Перу, Южная Америка) из племени кечуа, а также его друзья. Съемки проходили в арт-резиденциях на территории Турции, Македонии, Марий-Эл, Удмуртии, Татарстана, сообщает пресс-служба ГМИИ РТ.

Впервые проект ALFA DNK был представлен в 2020 году в Национальном музее Казахстана, где собрались художники, работающие с digital-инструментами.

Альфия Саргин (Ильясова) – художница родом из Казани, исследовательница мифологического поля разных культур. Главные вопросы, волнующие ее, –поиск самоидентификации, родовых и генетических связей, эко-будущее. Альфия Саргин пробует себя в разных видах визуального искусства (в живописи, графике, литографии, bodi-art, art-video, digital). Художница работала в арт-резиденциях России, Европы и Азии, ее произведения хранятся в музеях по всему миру.

kzn.ru