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Сегодня состоялась церемония награждения лучших билингвальных детских садов Татарстана

Сегодня состоялась церемония награждения лучших билингвальных детских садов Татарстана

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.06.2022 0 6

Сегодня, 15 июня, в детском саду №101 Кировского района г.Казани  состоялась церемония награждения победителей республиканского конкурса «Лучший билингвальный детский сад» с участием министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина.

Конкурсный отбор на соискание гранта «Лучший билингвальный детский сад» проводится ежегодно с 2013 года в целях популяризации билингвального образования, выявления и поощрения лучших педагогических коллективов детских садов по организации процесса обучения детей государственным языкам Республики Татарстан.

В 2022 году на соискание гранта заявились 48 дошкольных образовательных организаций, из которых были отобраны самые лучшие.

В десятку лучших билингвальных детских садов вошли:

1. Детский сад комбинированного вида №82 «Подсолнушек» г.Набережные Челны;

2. Детский сад № 101 комбинированного вида Кировского района г. Казани;

3. Детский сад комбинированного вида № 36 «Улыбка» г. Бугульма;

4. Ютазинский детский сад «Солнышко»;

5. Детский сад общеразвивающего вида №5 «Созвездие» г. Кукмора;

6. Детский сад № 112 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Советского района г.Казани;

7. Детский сад № 130 комбинированного вида с татарским языком воспитания и обучения Приволжского района г.Казани;

8. Стародрожжановский детский сад №1 «Солнышко» Дрожжановского муниципального района;

9. Салаусский детский сад Балтасинского муниципального района;

10. Пестречинский детский сад №2 «Айгуль».

Все эти детские сады получат грант в размере 500 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на оснащение развивающей предметно-пространственной среды образовательной организации (детская мебель, игры, игрушки, дидактические пособия, развивающие материалы для детей).

Справочно: Конкурс проводится в два этапа.

1 этап – представление и защита проектов, направленных на совершенствование билингвального образования дошкольников;

2 этап – очный, выезд экспертной комиссии в образовательные организации для экспертной оценки содержания и результативности деятельности грантосоискателей по билингвальному образованию детей дошкольного возраста.

За все время проведения конкурса 228 детских садов стали получателями гранта.

mon.tatarstan.ru

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