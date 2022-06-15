В рамках XXII Федерального Сабантуя в Ульяновске будет организована масштабная культурная программа

Концертно-развлекательные мероприятия пройдут 17-18 июня. В них примут участие народные и многонациональные ансамбли и солисты более чем из десяти регионов России.

Культурная программа Федерального Сабантуя стартует 17 июня в 18.00 большим концертом в ДДН «Губернаторский». Праздник откроют Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, оркестр народных инструментов «Казан нуры» и танцевальный коллектив «Кристалл». Режиссёром концерта станет Народный артист Республики Татарстан Айрат Хаметов.

Перед началом концертной программы в 15.00 перед входом во Дворец заработает ярмарка-выставка народно-художественных промыслов мастеров Республики Татарстан. Ульяновцы и гости региона смогут ознакомиться с продукцией 15 мастеров-ремесленников.

18 июня в течение дня на различных площадках Ульяновска для гостей праздника выступят народные и многонациональные коллективы и солисты. Среди них: Государственный ансамбль песни и танца «Волга» (Ульяновская область), Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан, оркестр народных инструментов «Казан нуры» и танцевальный коллектив «Кристалл» (Республика Татарстан), Астраханский ансамбль «Ялкын», вокальный ансамбль «Умырзая» из Оренбургской области, вокальный ансамбль «Энҗе» из Пермского края, творческие коллективы города Нижнекамска, лауреаты Международных конкурсов, дуэт театра песни «Тальян» Ринат Каюмов и Аида Зарипова (г. Москва) и другие.

С 10.00 до 16.00 на площадке ипподрома будет организована выставка-продажа книг «Литературный Сабантуй», где будут представлены произведения татарского книжного издательства и авторов книг Ульяновской области, пишущих на татарском языке.

С 10.00 до 13.00 в парке «Победа» посетителей ждёт концертно-игровая программа детских коллективов Ульяновской области и Республики Татарстан «Детский майдан». Здесь же подведут итоги областного конкурса рисунков «Стихи Тукая в моей душе», который проводится в регионе порядка 12 лет. Его участники: школьники в возрасте от 7 до 17 лет из Ульяновска и Ульяновской области.

С 13.00 до 15.30 литературно-музыкальная программа «Играй, гармонь» соберёт на площадке парка поэтов, профессиональные и самодеятельные коллективы, гармонистов и частушечников из Ульяновской области и других регионов России.

С 10.00 до 13.00 организован блок «Мы из СССР», где прозвучат песни советских композиторов на татарском языке в исполнении солистов из регионов России, в том числе республик Башкортостан, Бурятии, Марий Эл, Мордовии, Удмуртской Республики и других.

С 13.00 до 15.30 гостей праздника ждёт концертно-игровая программа «Молодёжный майдан».

С 13.00 на центральной сцене ипподрома будут выступать Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан и солисты города Казани, Государственный ансамбль песни и танца «Волга», творческие коллективы города Нижнекамска.

protatarstan.ru