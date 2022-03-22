Мухтасибаты Татарстана проводят районные, республиканские и всероссийские конкурсы Куръана

В мухтасибатах Татарстана стартовала череда конкурсов чтения Куръана для детей и взрослых. Все соревнования среди чтецов в этом году посвящены 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и проходят в разных масштабах и возрастных категориях с целью определения лучших и сильнейших хафизов республики, достойных защищать честь Татарстана на международном уровне.

К примеру, за одни только минувшие выходные в разных уголках Татарстана прошли сразу 4 конкурса – в Елабуге, Высокогорском, Муслюмовском районах и Азнакаево. В районном конкурсе Куръана, прошедшем в Соборной мечети г. Елабуги, приняли участие 64 ребенка в возрасте до 15 лет. Конкурс прошел в трех возрастных категориях: до 7 лет, до 10 лет и до 15 лет. Также был выявлен самый юный участник среди девочек и мальчиков. В завершение конкурса для детей была проведена большая викторина по истории Болгара. Победителям конкурса Куръана были вручены сертификаты и памятные подарки. В селе Высокая Гора в конкурсе Куръана приняли участие 28 девочек и 28 мальчиков в возрасте от 7 до 16 лет, обучающиеся в мечетях. Дети попробовали свои силы в 6 номинациях: от чтения вслух суры “Кахф” до заучивания наизусть последних 5 джузов Куръана. Всем участникам были вручены грамоты и памятные подарки. А самый масштабный конкурс Куръана прошел в Азнакаево на республиканском уровне с участием 52 финалистов в возрасте от 6 до 40 лет.

А в ближайшие выходные конкурсы Куръана пройдут также в Кукморском, Зеленодольском и Нурлатском мухтасибатах Татарстана. 26 марта (в субботу) в 8.30 в здании медресе Кукморского мухтасибата в районном конкурсе чтецов Куръана смогут принять участие все желающие – как дети, так и взрослые (возрастных ограничений нет). Мужчины и женщины будут соревноваться отдельно в 4 номинациях: по знанию 5 Сур; 10 сур; 20 сур; и сур “Тәбәрак” и “Йәсин”. Каждый может принять участие в любой номинации, но тот, кто занял место в прошлом году, уже в этом году принимает в номинации на уровень выше. В этот же день в здании Центральной мечети Кукмора пройдет конкурс чтецов намаза.

27 марта (в воскресенье) в 10.00 часов в здании медресе “Абу Ханифа” г. Зеленодольска (ул. Ленина, 22А) в 23-й раз пройдет районный конкурс чтецов Куръана. Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ, Мухтасибат города Зеленодольска и Зеленодольского района, ООО “Ангам”, завод “ПОЗИС”. В конкурсе принимают участие шакирды в возрасте до 14 лет, обучающиеся на примечетских курсах, мужчины и женщины, умеющие читать Куръан в соответствии с таджвидом (по правилам). Конкурс пройдет в 3 номинациях: среди всех детей до 7-9 лет; до 10-12 лет; до 13-14 лет. Победителей определят по балльной системе. Она формируется по следующим критериям: 1) чтение Куръана наизусть с таджвидом; 2) чтение Куръана с таджвидом; 3) чтение красивым макамом; 4) мусульманская одежда, поведение. В каждой номинации предусмотрено по три призовых места. Победители будут награждены памятными призами и дипломами.

Также 27 марта (в воскресенье) в Нурлатском образовательном центре на районном уровне состоится вечер Куръана для детей. Всего порядка 100 детей прослушают выступления и проповеди, посвященные 1100-летней истории принятия ислама, а затем продемонстрируют свои знания чтения наизусть Куръана. В конце их ожидает чаепитие и угощение пловом. На вечер ждут порядка 200 человек.

Далее ожидается наиболее масштабное детское мероприятие: 30 марта (в среду) в Набережных Челнах состоится Республиканский открытый конкурс чтения Куръана для детей дошкольного и школьного возраста. Организаторами мероприятия выступают ДУМ РТ, Набережночелнинский мухтасибат, ООО религиозно-предпринимательский центр “Ислам нуры” и медресе “Ак мечеть”. Юбилейный конкурс, который пройдет в этом году в 25-й раз, также даст детям возможность проверить умение читать книгу Аллаха четко и красиво, и показать знания, полученные в течение года при посещении мечетей, правила чтения Куръана. В соревнованиях могут принять участие мальчики и девочки в возрасте до 15 лет. Конкурсанты будут соревноваться в 4 возрастных группах: до 7 лет, до 10 лет, до 13 лет, до 15 лет. В каждой возрастной группе будет определено по три призовых места, победители будут награждены памятными призами и дипломами.

Кроме того, 15 мая в Уруссу состоится III Всероссийский конкурс чтецов Куръана среди женщин “Халиса”. Конкурсантки продемонстрируют свои знания в двух номинациях: «Знание наизусть 3-х (28, 29, 30) джузов текста Священного Куръана» и «Знание наизусть 6-ти (25, 26, 27, 28, 29, 30) джузов текста Священного Куръана».

Победители указанных конкурсов примут участие в Международном конкурсе чтецов Куръана, который пройдет в Казани с 17 по 20 мая. Конкурс проводится в рамках мероприятий «Казань — Молодежная столица ОИС» и 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. В конкурсе примут участие юноши и девушки хафизы из всех стран исламского мира и стран проживания мусульман. Одним из основных условий для участия является возраст: они должны быть от 18 до 30 лет, и знать Куръан наизусть.

dumrt.ru