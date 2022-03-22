Тюрко-татарская этно-группа “Риваять” приглашает вас на праздник “Науруз”!

Концерт этно-группы “Риваять” пройдет 24 марта в детском центре “Әкият” по адресу г. Казань, ул. Петербургская, 57. Начало 19.00.

В настоящее время «Риваять» является уникальным творческим коллективом, занявшим достойное место в культурном пространстве республики, олицетворяющим собой один из лучших образцов национальной культуры татарского народа Республики Татарстан.

Коллектив восхищает зрителей своей самобытностью, разнообразием старинных музыкальных инструментов, высоким исполнительским мастерством музыкантов, певцов, красотой обрядовых композиций, исторических костюмов татарского народа.

В программе “Науруз” этно-группа “Риваять” представляет традиционную культуру татарского народа, начиная с её истоков. Корнями праздник “Науруз” уходит в глубокую древность, поэтому увидев старинные народные инструменты, песни, предания, обряды на концерте, вы окунетесь в мир традиции наших предков. Вместе с этим гости смогут прикоснуться к современным традициям, услышать родные мотивы и принять участие в играх и получить подарки. Науруз мубаракбад!

Билеты на сайте “Кассир ру” и “Билетон”. 6+