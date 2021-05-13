Музей Елабуги покажет выставку «В гостях у татар» в Тобольске

В Тобольском историко-архитектурном музее-заповеднике Тюменского музейно-просветительского объединения 15 мая откроют выставку в рамках проекта «В гостях у татар» из фондов Елабужского государственного музея-заповедника.

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника

В экспозицию войдет более 300 предметов. «Это настоящая красочная энциклопедия татарской культуры, включающая в себя богатый этнографический материал конца XIX — начала XX века. Здесь представлены предметы одежды, быта, образцы посуды, украшений и так далее, изделия мастеров декоративно-прикладного искусства, художественные работы участников международных этно-арт-проектов музея-заповедника», — сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фото предоставлено пресс-службой музея-заповедника

Серия выставок 2021 года посвящена Году родных языков и народного единства в Республике Татарстан.

На открытии выставки гости услышат татарскую музыку, а также продегустируют традиционные лакомства и кондитерские изделия.

Выставка будет работать до 20 июня.

business-gazeta.ru