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Восемь пострадавших в Казани перенесли транспортировку в Москву стабильно

Восемь пострадавших в Казани перенесли транспортировку в Москву стабильно

в Новости, Слайдер, Главные новости, 13.05.2021 0 1

Пострадавшие во время трагедии в казанской гимназии №175, которых отправили на лечение в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан», — отметила руководитель пресс-службы Президента РТ.

«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — сказала Лилия Галимова.

 

tatar-inform.ru

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