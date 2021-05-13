Восемь пострадавших в Казани перенесли транспортировку в Москву стабильно

Пострадавшие во время трагедии в казанской гимназии №175, которых отправили на лечение в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Восемь пациентов, переведенных в Москву, перенесли транспортировку стабильно. Все они получают лечение в федеральных клиниках. Медики делают все от них зависящее для спасения жизни и здоровья наших граждан», — отметила руководитель пресс-службы Президента РТ.

«Состояние 14 детей, оставшихся на лечении в стационаре ДРКБ, оценивается как стабильное. Их жизни ничего не угрожает. Они находятся под круглосуточным медицинским наблюдением», — сказала Лилия Галимова.

tatar-inform.ru