Президент Республики Татарстан принял участие в праздничном намазе в честь Ураза-байрам

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в праздничном богослужении, посвящённом одному из главных мусульманских праздников, – Ураза-байрам. Рустам Минниханов посетил Галеевскую мечеть Казани, где состоялись торжественная проповедь и намаз.

Праздничный намаз провел муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан Камиль хазрат Самигуллин.

Ураза-байрам –один из двух главных дней мусульманского календаря, знаменующий завершение поста, который длился в течение священного месяца Рамадан. Традиция празднования дня разговения ведёт своё начало со времён пророка Мухаммеда с 624г.

Телеканал «Татарстан-Новый век» вел прямую трансляцию праздничного богослужения из Галеевской мечети.

Камиль хазрат Самигуллин во время своей проповеди зачитал выдержки из обращения Президента Татарстана Рустама Минниханова по случаю Ураза-байрам.

«К великому сожалению, последние дни Рамазана были омрачены в Казани чудовищным преступлением, жертвами которого стали невинные дети и работники школы. Мусульмане республики, наравне с православными и представителями других религий, глубоко скорбят о погибших, молят Всевышнего об упокоении их душ и скорейшем выздоровлении раненых. Убеждён, что эта трагедия ещё больше сплотит татарстанцев, и мы сделаем всё возможное, чтобы подобное больше никогда не повторилось», – зачитал Камиль хазрат слова из обращения Президента Татарстана.

Сегодня во все мечетях республики мусульмане молились о погибших и о в скорейшем выздоровлении пострадавших в трагедии, произошедшей в гимназии №175 Казани.

Было отмечено, что в нынешнем году в жизни мусульман республики произошёл ряд значимых событий – в том числе VIII съезд мусульман Татарстана. Идет подготовка к празднованию в следующем году исторического юбилея – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

Во время проповеди Камиль хазрат Самигуллин напомнил о важности правильного воспитания детей, а также о необходимости совершения благодеяний и по окончании месяца Рамадан.

По окончании праздничного намаза и проповеди Рустам Минниханов осмотрел здание медресе «Мухаммадия» после реставрации.

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