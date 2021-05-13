Республиканский этап фестиваля родословной пройдет в Казани 15 мая

Республиканский этап фестиваля родословной состоится 15 мая в Татарском Государственном академическом театре им. Г. Камала. Заключительный этап «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» пройдет с участием Президента Республики Татарстан, сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.

Участники конкурса представят выставку семейных национальных блюд, концертный номер и проведут презентацию своей родословной. В фестивале принимают участие один семейный коллектив или семейно-родственная группа.

rt-online.ru