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Республиканский этап фестиваля родословной пройдет в Казани 15 мая

Республиканский этап фестиваля родословной пройдет в Казани 15 мая

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Главные новости, 13.05.2021 0 2

Республиканский этап фестиваля родословной состоится 15 мая в Татарском Государственном академическом театре им. Г. Камала. Заключительный этап «Эхо веков в истории семьи – Тарихта без эзлебез» пройдет с участием Президента Республики Татарстан, сообщила пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу.

Участники конкурса представят выставку семейных национальных блюд, концертный номер и проведут презентацию своей родословной. В фестивале принимают участие один семейный коллектив или семейно-родственная группа.

rt-online.ru

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