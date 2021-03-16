Музей Фатыха Карима в Башкортостане будет сохранен в своем статусе без изменений

В последние дни в средствах массовой информации обострилась ситуация с увековечением памяти Габдуллы Каримова, который приходится братом классику татарской литературы Фатыху Кариму, и переименованием одноименного музея в селе Аитово Республики Башкортостан.

С просьбой на имя главы Республики Башкортостан Р.Ф. Хабирова обратить внимание на сложив­шуюся ситуацию и сохранить музей Фатиха Карима в селе Аитово Бижбулякского района Республики Башкортостан в своем статусе без изменений обратился заместитель Премьер-министра РТ, председатель Национального Совета Всемирного конгресса татар В.Г. Шайхразиев.

На днях поступил положительный ответ от заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан А.Ш. Бадранова, где сказано, что «имя татарского советского поэта Фатиха Карима, его творчество давно и прочно вошли в литературную жизнь Башкортостана, завоевали сердца земляков и стали еще одним связующим звеном между нашими народами.

В Республике Башкортостан бережно относятся к памяти поэта, помнят и чтят его мужество и героизм, проявленные на фронтах Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Музей Фатиха Карима в селе Аитово Бижбулякского района был открыт в год 30-летия начала Великой Отечественной войны, со временем он расширялся, обновлялся и сегодня соответствует всем современным требованиям.

В нем достойное место отводится и старшему брату Фатиха Карима – поэту Габдулле Каримову. Вместе с тем, переименование музея в музей братьев Габдуллы и Фатиха Каримовых не планируется.

Кроме этого, законодательством Республики Башкортостан переименование объекта, которому уже присвоено имя лица, имеющего выдающиеся достижения и особые заслуги перед Республикой Башкортостан, не допускается, за исключением случаев, когда необходимо восстановить историческое наименование объекта».