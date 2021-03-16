В Новосибирске прошел II Всесибирский конкурс чтецов Корана

15 марта 2021 года в Новосибирске в исторической мечети «Ихлас» ( ул.Фрунзе, дом 1а) состоялся II Новосибирский (Всесибирский) конкурс чтецов Корана. Организатором конкурса выступило Духовное управление мусульман Новосибирска и Новосибирской области. Конкурс проходил под эгидой ДУМ РФ. Участники – опытные хафизы Благородного Корана из Новосибирска, Красноярска, Иркутска, Томска, Казани и даже африканского Сомали.

Полномочный представитель председателя ДУМ РФ в Сибирском федеральном округе, председатель ЦРО «ДУМ Омска и Омской области» (Омский мухтасибат) имам-мухтасиб Даулет хазрат Балтабаев зачитал приветственное послание духовного лидера российских мусульман председателя ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина, в котором, в частности, было сказано: «Всем участникам II Всесибирского конкурса чтецов Корана я искренне желаю успехов. Молю Всевышнего Аллаха, чтобы проведение конкурса стало ежегодным событием на Сибирской земле, наполняющим радостью сердца верующих наших братьев и сестер!».

Председатель ДУМ Новосибирской области Рафаиль хазрат Сулейманов отметил, что число участников по сравнению с прошлым годом выросло почти вдвое. В первом Новосибирском конкурсе чтецов Корана участвовало 19 человек, во втором – уже 35. «Состязание охватило не только представителей регионов Сибири, но и стало общероссийским и даже отчасти международным событием. Наши гости из Сомали сами вышли на оргкомитет и подали заявки на участие», – сообщил он.

Оценивало чтецов компетентное профессиональное жюри: имам-мухтасиб Даулет-хазрат Балтабаев (председатель жюри), руководитель центра обучения чтению Корана Мухаммадхабиб Будунов (Республика Дагестан), известный коран-хафиз, призер российских и международных конкурсов имам-хатыб Ногинской соборной мечети Аятулло Зарифи (Московская область). Среди почетных гостей присутствовал исполняющий обязанности начальника управления по делам национальностей и взаимодействию с религиозными организациями министерства региональной политики Новосибирской области Александр Семинихин, консультант в управлении общественных связей мэрии г. Новосибирска.

В этом году конкурс проходил по трем номинациям – чтение полного текста Благородного Корана наизусть (профессиональные хафизы), вторая номинация – чтение десяти джузов наизусть, третья номинация – детская – чтение текста Корана «с листа». При выставлении баллов учитывался хифз (знание наизусть текста Корана), махрадж (правильное произношение каждой буквы), таджвид (правила чтения) и красота чтения.

Номинация чтения наизусть 10 джузов Корана предполагает знание с 21 по 30 джузы.

Необходимо отметить, что в третьей номинации принимали участие чтецы – мальчики и юноши в возрасте до 15 лет, а самому юному исполнилось лишь четыре года. Между проведениями номинаций ученики медресе при мечети «Ихлас» исполняли нашиды.

Победители в первой номинации – чтение полного текста Благородного Корана наизусть: первое место – Ибрагимов Мухаммаджовид; второе место – Шодмони Равшан; третье место – Файзуллоев Хамрозиддин.

«Выражаю искреннюю благодарность за поддержку и внимание к нашему Конкурсу чтецов со стороны Духовного управления мусульман РФ. Это для нас и отличная мотивация к развитию. В следующем году мы планируем расширить географию участников нашего конкурса и добавить, иншааллах, еще одну номинацию – чтение азана. Отличительная черта нашего состязания чтецов – высокий уровень и теплая по-настоящему домашняя атмосфера», – комментируя событие, подчеркнул председатель ДУМ Новосибирска и Новосибирской области.

dumrf.ru