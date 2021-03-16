Нижгарочки вновь собрались в Сергачском районе

12 марта в Доме культуры гостеприимного села Кочко-Пожарки Сергачского района Нижегородской области вновь состоялось выездное заседание актива организации татарских женщин «Ак калфак». В нем будут приняли участие лидеры местных женских организаций в районах компактного проживания татар. Активистки организации за круглым столом общались по прошедшим мероприятиям, обсудили планы. Зиля ханум рассказала о предстоящем V областном Сходе женщин и IV конкурсе «Нижгарбикә», которые планируется 9 апреля. Межрайонный куратор Наиля ханум и руководитель молодежного крыла Румия, как всегда были основными организаторами мероприятия на месте. Обычно на них ложится вся нагрузка по многим вопросам, с чем они прекрасно справляются.

На этих предстоящих мероприятиях самых активных ждут награды. Ведь весь прошлый год, несмотря ни на что, наши женщины вели активную работу как с детьми, так и с семьями, участвовали во всех мероприятиях как онлайн, так и очно. Сход пройдёт под председательством руководителя областной организации Зили ханум Ахмадуллиной при участии представителей из разных районов, городов области. Также ожидаются гости из Татарстана.

Во второй части мероприятия пройдет областной конкурс «Нижгарбикә», котрый был пропущен в прошлом году из-за пандемии.

Начало этих мероприятий в 12.00. Ждём всех неравнодушных татар 9 апреля в ДК с. Кочко-Пожарки. Приезжайте, приходите, не пожалеете! Справки по телефону: 8(83191) 5-19-24.

Найля Жиганшина

куратор межрайонной организации «Ак калфак»