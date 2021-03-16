Столица Башкортостана соберет татарских краеведов со всей России

С 17 по 18 марта 2021 года в столице Башкортостана состоится V Всероссийский форум татарских краеведов «Татарские населенные пункты в Евразийском пространстве: история и современность». Порядка 200 делегатов со всей России соберутся в Уфе для участия в семинаре по проблемам региональной истории и краеведению.

Форум организуется в рамках проведения Года родных языков и народного единства в Республике Татарстан, Года единства татарского народа, а также выполнения Соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Республики Татарстан в экономической, культурной и социально-гуманитарной сферах, претворению в жизнь Плана работы Всемирного конгресса татар и Планов структур Общества татарских краеведов на 2021 год, совместно с научным и краеведческим сообществом Республики Башкортостан и Республики Татарстан при участии ученых и специалистов, краеведов, учителей, музейных и культурных работников, представителей ветеранских, религиозных, молодежных и общественных организаций из многих регионов Российской Федерации: из республик и областей Поволжья, Урала и Сибири.

В рамках проведения секционных и пленарного заседания форума, а также презентации новых книг, круглого стола, научно-методического семинара по проблемам региональной истории и краеведению, планируются заслушивание и обсуждение актуальных и важных проблем и вопросов современного татарского краеведения – изучение, сохранение, благоустройство и использование уникальных объектов природы и памятников историко-культурного наследия татарского народа, изучения истории, современного состояния и перспектив развития татарских сел и деревень, задач составления татарских родословных (шеджере) и изучения жизни и деятельности выдающихся земляков татарского народа, а также задач развития татарского краеведения, музейного дела и этнотуризма в регионах Поволжья, Урала, Сибири и в целом Евразии.

В работе Форума ожидается участие руководства Всемирного конгресса татар.

Телефоны для справок в г. Уфе: 89297770011; 89373023056; 89273550989; 89174387714; в г. Казани: 8(843) 236-59-16; 89050383809.