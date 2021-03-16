В Альметьевске пройдет семинар-практикум, посвященный 130-летнему юбилею композитора Султана Габяши

19 марта в Альметьевске пройдет семинар-практикум «Этническая музыкально-инструментальная культура народов Татарстана в современных условиях», посвященный 130-летнему юбилею композитора и исследователя татарской народной музыки Султану Габяши.

Семинар-практикум по этнической музыкально-инструментальной культуре проводится для руководителей, участников фольклорных коллективов, объединений, ДМШ, ДШИ, широкого круга любителей народного творчества Республики Татарстан. В мероприятии примут участие этномузыкологи, фольклористы, педагоги, руководители фольклорно-инструментальных ансамблей, изготовители этнических музыкальных инструментов.

Участники семинара смогут повысить уровень своей работы, углубить понимание вопросов освоения и передачи знаний по истории этнического инструментального искусства региона, познакомиться с методиками работы по возрождению инструментов, обменяться опытом. В программе семинара предложены темы:

1. Состояние изученности этнических инструментальных традиций юго-востока Республики Татарстан. Задачи возрождения практики изготовления и игры на этнических инструментах.

2. Средневековые музыкальные традиции Среднего Поволжья. Реставрация и возрождение инструментального искусства этого периода в современном культурном пространстве

Народная музыкально-инструментальная культура является важной скрепой общества, обеспечивающей его духовно-нравственное здоровье. Народные традиции сегодня актуальны и жизненно необходимы. Решение этого вопроса связано с реализацией развития этнокультур народов Татарстана по принятым программам: «Стратегия государственной национальной политики Республики Татарстан», «Сохранение национальной идентичности татарского народа». Главным условием ее реализации признается формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, творческой личности; средствами традиционной народной культуры решается широкий круг современных социально-экономических, образовательно-воспитательных, культурно-экологических проблем России.

География проекта. Фольклорные студии, объединения культурно-просветительских учреждений, ДМШ, ДШИ закамских районов Республики Татарстан: Азнакаевский, Аксубаевский, Актанышский, Алексеевский, Алькеевский, Альметьевский, Бавлинский, Бугульминский, Заинский, Лениногорский, Мензелинский, Муслюмовский, Нижнекамский, Новошешминский, Нурлатский, Сармановский, Спасский, Тукаевский, Черемшанский, Чистопольский, Ютазиинский.