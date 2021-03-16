tatruen
Главная / Новости / 21 марта в Казани состоится Республиканский праздник Науруз
21 марта в Казани состоится Республиканский праздник Науруз

21 марта в Казани состоится Республиканский праздник Науруз

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.03.2021 0 6

21 марта в Казани состоится Республиканский праздник Науруз – новый год у тюркских и иранских народов (азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки, турки).

  • На главной сцене состоится многонациональная концертная программа с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана.
  • Впервые в истории праздника в Татарстане пройдёт «Фестиваль плова». Народным голосованием будет определен лучший рецепт и мастер приготовления восточного угощения, который получит в подарок казан.
  • Можно будет попробовать один из главных атрибутов Науруза – сумаляк из пророщенных зёрен пшеницы.
  • Все гости смогут принять участие в традиционных Народных играх и забавах Науруза. Участники и победители получат специальные призы.
  • В рамках праздника состоится конкурс красоты и таланта «Науруз гузэлэ». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общин.
  • В рамках праздника впервые состоится конкурс красоты и таланта «Науруз батыр».
  • Гости праздника увидят Уличный театр и шоу джамперов.
  • Впервые будет организован чемпионат среди национально-культурных автономий по хоккею на валенках.
  • В течение всего дня на площадке Науруза будет проходить Этномаркет, на котором мастера представят изделия с национальным колоритом.
  • Впервые будет вестись прямая трансляция праздника в социальных сетях.

Место проведения: территория Казанского ипподрома (П. Лумумбы, 47а)

Время проведения: 10:00-16:00

Официальное открытие: 12:00

mincult.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.