21 марта в Казани состоится Республиканский праздник Науруз – новый год у тюркских и иранских народов (азербайджанцы, афганцы, казахи, кыргызы, башкиры, таджики, туркмены, узбеки, турки).
- На главной сцене состоится многонациональная концертная программа с участием коллективов национально-культурных объединений Ассамблеи народов Татарстана.
- Впервые в истории праздника в Татарстане пройдёт «Фестиваль плова». Народным голосованием будет определен лучший рецепт и мастер приготовления восточного угощения, который получит в подарок казан.
- Можно будет попробовать один из главных атрибутов Науруза – сумаляк из пророщенных зёрен пшеницы.
- Все гости смогут принять участие в традиционных Народных играх и забавах Науруза. Участники и победители получат специальные призы.
- В рамках праздника состоится конкурс красоты и таланта «Науруз гузэлэ». Свои таланты и национальные костюмы продемонстрируют лучшие представительницы национальных общин.
- В рамках праздника впервые состоится конкурс красоты и таланта «Науруз батыр».
- Гости праздника увидят Уличный театр и шоу джамперов.
- Впервые будет организован чемпионат среди национально-культурных автономий по хоккею на валенках.
- В течение всего дня на площадке Науруза будет проходить Этномаркет, на котором мастера представят изделия с национальным колоритом.
- Впервые будет вестись прямая трансляция праздника в социальных сетях.
Место проведения: территория Казанского ипподрома (П. Лумумбы, 47а)
Время проведения: 10:00-16:00
Официальное открытие: 12:00