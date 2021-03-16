15 марта В Ульяновской областной научной библиотеке состоялось открытие выставки “История ТАССР”.
С приветственным словом обратились начальник Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области Паховский Сергей Вячеславович, председатель Исполкома общественной организации “Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия” Сафин Рамис Фарукович.
О выставке рассказал заведующий сектором выставочной деятельности Государственноно архива Республики Татарстан Гиззатов Ралиф Рафисович.
Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу