tatruen
Главная / Новости / В Ульяновской областной научной библиотеке состоялось открытие выставки “История ТАССР”
В Ульяновской областной научной библиотеке состоялось открытие выставки “История ТАССР”

В Ульяновской областной научной библиотеке состоялось открытие выставки “История ТАССР”

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.03.2021 0 6

15 марта В Ульяновской областной научной библиотеке состоялось открытие выставки “История ТАССР”.
С приветственным словом обратились начальник Управления по делам национальностей и межконфессиональных отношений администрации Губернатора Ульяновской области Паховский Сергей Вячеславович, председатель Исполкома общественной организации “Ульяновская областная татарская национально-культурная автономия” Сафин Рамис Фарукович.
О выставке рассказал заведующий сектором выставочной деятельности Государственноно архива Республики Татарстан Гиззатов Ралиф Рафисович.

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.