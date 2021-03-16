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10-й юбилейный фестиваль «Милли көй» планируется на 19 марта

10-й юбилейный фестиваль «Милли көй» планируется на 19 марта

в Новости, Слайдер, Культура, Общество, Соотечественники, 16.03.2021 0 5

Гала-концерт 10-го юбилейного Фестиваля народного творчества «Милли көй» состоится 19 марта в ДК «Железнодорожников» г. Нижнего Новгорода.

Победители фестивалей прошлых лет, лучшие солисты и творческие коллективы из районов и городов компактного проживания татар Нижегородской области примут участие в этом концерте. Зрителей порадуют коллективы «Туган як моӊнары», который создала Зухра ханум Абдюханова и «Мирас», созданный Розой ханум Хайрутдиновой.

В данное время оба коллектива репетируют, восстанавливают те песни, которые звучали еще в самом начале их деятельности. Также готовятся презентации, фоторепортажи, посвященные памяти Умара хазрата, Розы Усмановны, Зухры ханум и других.

Организаторами традиционно являются Региональная национально-культурная автономия татар Нижегородской области, Межрайонная женская организация «Ак калфак» при поддержке Министерства внутренней региональной и муниципальной политики, и Духовного управления мусульман Нижегородской области, Всемирный конгресс татар.

nizgar.ru

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