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В Тетюшском районе проходит детский фестиваль народного творчества «Без бергә»

В Тетюшском районе проходит детский фестиваль народного творчества «Без бергә»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 16.03.2021 0 6

В эти дни в Тетюшской кадетской школе-интернате проходит школьный этап Детского фестиваль народного творчества «Без бергә».

Основная цель фестиваля – выявление, развитие и поддержка талантливых детей.

Подготовкой детей к участию в фестивале занимается педагог-организатор и учитель музыки Х.Х. Латыпова. Она в своей работе делает упор на развитие творческих способностей учащихся через стимулирование интереса к народной культуре. Учитель родного языка Н.Р. Сиякина вместе с другими учителями-предметниками работают над повышением художественного уровня репертуара и исполнительского мастерства.

Участниками школьного этапа фестиваля в этом году стали кадеты 5 и 7 классов.

tetyushy.ru

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