Стихи Тукая и Джалиля: в Нижнекамске выбрали лучших юных мастеров художественного слова

В Нижнекамске состоялся финал муниципального конкурса мастеров художественного слова среди воспитанников дошкольных учреждений «Сөйлим анам телендә!». Он проводился в рамках Года родных языков и республиканской акции «Мин татарча сөйләшәм».

Напомним, для участия в конкурсе заявилось 75 юных нижнекамца. Из них в первом туре в финал были отобраны 29 лучших чтецов. Ребята вместе с родителями и воспитателями пришли в центральную детскую библиотеку «Апуш», чтобы продемонстрировать свое мастерство декламирования стихов.

Юные нижнекамцы читали стихи известных татарских поэтов Мусы Джалиля, Лябиба Лерона, Габдуллы Тукая, Резеды Валеевой, а также нижнекамской писательницы Нурзии Мирхазовой. Члены жюри оценивали выразительное чтение ребенка, умение интонационно и жестами передать содержание и характер стихотворения.

В ходе обсуждения жюри определило трех победителей в каждой возрастной группе.

Среди участников 3-4 лет:

1 место – Рания Самигуллина, д/с №8

2 место – Мадина Нурисламова, д/с№34

3 место – Карим Хакимов, д/с№71.

В возрасте 5-6 лет:

1 место – Хамза Аглиуллин, д/с№25

2 место – Самир Насиров, д/с№76

2 место – Миляуша Талипова, д/с№88

3 место – Саман Рахматуллин, д/с№93

В возрасте 7 лет:

2 место – Зайнаб Сафиуллина, д/с№76

Приза зрительских симпатий был удостоен Салих Шигапов, воспитанник детского сада №76. В подарок от Нурзии Мирхазовой он получил авторскую книгу с детскими стихами.

Победители и участники вручили дипломы, сертификаты и подарки.

e-nkama.ru