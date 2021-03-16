На сегодняшний день в мечетях проведено 210 мероприятий в рамках Года родных языков и народного единства

В связи с объявлением Года родных языков и народов в Татарстане в мечетях республики активно проводятся мероприятия, направленные на воспитание религиозно-национального самосознания, любви к родному языку, сохранение татаро-мусульманских традиций. За 2 месяца текущего года в мухтасибатах было организовано 210 мероприятий.

Среди них викторины на знание татарского языка, детские праздники, мероприятия по произнесению азана и чтению Куръана, конкурсы, вечера проповеди, познавательная программа “Сохрани свою нацию”, конкурс плакатов “Туган телем – сайрар кошым”, выставка шамаилей, брей-ринг “Туган телем – иркә гөлем”, дистанционный конкурс чтецов и исполнителей песен на татарском языке среди детей с ограниченными возможностями здоровья “Без булдырабыз”, конкурс “Васыятьнамә – киләсе буыннарга әйтер сүз”, конференции, посвященные изучению наследия татарских религиозных деятелей и др. В ближайшее время в мухтасабатах пройдет турнир по татарской борьбе, республиканская олимпиада по татарскому языку, литературе и истории татарского народа среди учащихся татарских медресе и исламских вузов, праздники поэзии.

Справка.

Напомним, решением Муфтия РТ Камиля хазрата Самигуллина сохранение татарского языка и татарской национальной идентичности стало одним из приоритетных направлений работы ДУМ РТ. Деятельность муфтията, его учрежденных организаций, мечетей и учебных заведений осуществляется на татарском языке, включая делопроизводство и деловые коммуникации в пределах Республики Татарстан. Помимо этого, ДУМ РТ реализует целый ряд инициатив по формированию и развитию татароязычной среды в мечетях республики, используя их площадки для проведения курсов татарского языка, религиозных, детских, молодежных и общественных мероприятий на татарском языке, консультации и обслуживания населения на татарском языке, чтения проповедей по теме сохранения родного языка. При этом в 5 из 8 республиканских медресе ведется обучение на татарском языке, в 3 медресе — на двух языках, что позволяет обеспечивать регионы России имамами со знанием татарского языка и национальным самосознанием. Важно также, что одним из условий для аттестованных в ДУМ РТ имамов является владение татарским языком на уровне, достаточном для проведения пятничных вагазов и ведения делопроизводства. Наиболее актуальным является также опыт ДУМ РТ в учреждении татарских школ: на сегодняшний день в Альметьевском мухтасибате функционирует школа «Нур», в сентябре в Елабужском мухтасибате откроется школа «Ихсан». В новом сезоне ДУМ РТ планирует организовать курсы татарского языка в 100 мечетях по методике, разработанной в РИИ, и по учебнику, изданному в ИД «Хузур». Кроме того, ДУМ РТ ведет обширную издательскую деятельность на татарском языке и реализует целый ряд медиапроектов на татарском языке.

dumrt.ru