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Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Санкт-Петербург

Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Санкт-Петербург

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Анонс, 16.03.2021 0 14

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев 16-18 марта проводит встречи в Северной столице России. Здесь он ознакомится с ходом ремонтных работ офиса татарской национально-культурной автономии в г. Санкт-Петербурге.

Василь Шайхразиев возложит цветы к памятникам великих татарских поэтов  Г. Тукаю, М. Джалилю и татарскому просветителю А. Баязитову. Председатель Национального Совета встретится с руководителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа.

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