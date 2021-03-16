Василь Шайхразиев посетит с рабочей поездкой Санкт-Петербург

Заместитель Премьер-министра Татарстана, председатель Национального Совета Василь Шайхразиев 16-18 марта проводит встречи в Северной столице России. Здесь он ознакомится с ходом ремонтных работ офиса татарской национально-культурной автономии в г. Санкт-Петербурге.

Василь Шайхразиев возложит цветы к памятникам великих татарских поэтов Г. Тукаю, М. Джалилю и татарскому просветителю А. Баязитову. Председатель Национального Совета встретится с руководителями татарских общественных организаций Северо-Западного федерального округа.