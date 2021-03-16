В селе Индерка Пензенской области состоялся конкурс “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021”

7 марта Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела конкурс “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021” в с. Индерка Сосновоборского района.

В конкурсе приняли участие 6 девочек и 3 мальчика от 6 до 8 лет. Дети показали отличные знания родного языка: пели колыбельные песни, рассказывали стихи Г. Тукая, М. Джалиля.

Домашним заданием было построение родословной (шәҗәрә) и приготовление татарского блюда вместе с мамой. Все отлично справились и были награждены дипломами и призами.

Традиционно праздник закончился исполнением песни “И туган тел, и матур тел”.

Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева