tatruen
Главная / Новости / В селе Индерка Пензенской области состоялся конкурс “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021”
В селе Индерка Пензенской области состоялся конкурс “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021”

В селе Индерка Пензенской области состоялся конкурс “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021”

в Новости, Слайдер, Общество, Соотечественники, 16.03.2021 0 8

7 марта Пензенская региональная общественная организация татарских женщин “Ак калфак” провела конкурс “Татар кызчыгы-2021. Татар малае-2021” в с. Индерка Сосновоборского района.

В конкурсе приняли участие 6 девочек и 3 мальчика от 6 до 8 лет. Дети показали отличные знания родного языка: пели колыбельные песни, рассказывали стихи Г. Тукая, М. Джалиля.

Домашним заданием было построение родословной (шәҗәрә) и приготовление татарского блюда вместе с мамой. Все отлично справились и были награждены дипломами и призами.

Традиционно праздник закончился исполнением песни “И туган тел, и матур тел”.

Председатель ПРОО “Ак калфак” Эльмира Васильева

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.