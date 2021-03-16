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Конкурс чтецов в Коломне

Конкурс чтецов в Коломне

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Соотечественники, 16.03.2021 0 8

11 марта 2021г. в Центральной городской библиотеке им. В.В. Королева прошел 6-й областной конкурс чтецов на государственном и национальных языках народов, проживающих в Подмосковье, «Вселенная семьи».

Основные цели и задачи конкурса – развитие и воспитание чувства патриотизма у подрастающего поколения средствами художественного образования, а также уважения к языкам народов Подмосковья.

От татарской автономии выступила Насырова Диана. Она стала победительницей среди участников от других национальных объединений и получила право участия на областном смотре -конкурсе.

Дамир Юсупов

член Общественной палаты Коломенского округа

http://mosobltatar.ru

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