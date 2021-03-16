В Баку состоялась онлайн-конференция на тему: “Әниемнең җылы кочагы” (“Ласковые руки моей мамы”)

10 марта 2021 года на площадке РИКЦ состоялась онлайн-конференция, организатором которой выступило Республиканское общество татарской культуры «Туган тел».
В ходе конференции прозвучали стихи:
«Әниемнең җылы кочагы» – Рафикой Маминой,
«Әнкәм сүзлəpе» – Раисой апа Абдикеевой,
«Әниемнен йокысы» – Бианой Хакимовой,
«Ана догасы» – Земфирой Афиатуловой,
«Берегите маму» – Мунирой Алирзаевой и
«Маме» – Наилей Агакишиевой.
Солисткой ансамбля «Туган тел» Аделей Рахмушиной была исполнена песня «Сагынам сине, əнкəм» автором которой является сама исполнительница.
Участники онлайн-конференции из Казани, Белгорода, Бишкека, Нью-Йорка, Киева и Баку отметили душевную, трогательную и теплую обстановку мероприятия.
Вела конференцию председатель Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова.
Мероприятие велось на татарском и русском языках.
В конференции принял участие и Постоянный представитель Татарстана в Азербайджане Альфред Закиров.