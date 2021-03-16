В Баку состоялась онлайн-конференция на тему: “Әниемнең җылы кочагы” (“Ласковые руки моей мамы”)

10 марта 2021 года на площадке РИКЦ состоялась онлайн-конференция, организатором которой выступило Республиканское общество татарской культуры «Туган тел».

В ходе конференции прозвучали стихи:

«Әниемнең җылы кочагы» – Рафикой Маминой,

«Әнкәм сүзлəpе» – Раисой апа Абдикеевой,

«Әниемнен йокысы» – Бианой Хакимовой,

«Ана догасы» – Земфирой Афиатуловой,

«Берегите маму» – Мунирой Алирзаевой и

«Маме» – Наилей Агакишиевой.

Солисткой ансамбля «Туган тел» Аделей Рахмушиной была исполнена песня «Сагынам сине, əнкəм» автором которой является сама исполнительница.

Участники онлайн-конференции из Казани, Белгорода, Бишкека, Нью-Йорка, Киева и Баку отметили душевную, трогательную и теплую обстановку мероприятия.

Вела конференцию председатель Республиканского общества татарской культуры «Туган тел» Гюльджан Мясоутова.

Мероприятие велось на татарском и русском языках.

В конференции принял участие и Постоянный представитель Татарстана в Азербайджане Альфред Закиров.