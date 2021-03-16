В Самарской области состоялись четвертые областные соревнования по пневмо-биатлону

6 марта на лыжно-биатлонном комплексе «Беркут» состоялись четвертые областные соревнования по пневмо-биатлону в рамках реализации нацпроекта «Демография». Ежегодно в них принимают участие не только биатлонисты области, но и спортсмены из соседних регионов.

С приветственным словом перед началом соревнований выступил глава Камышлинского района Рафаэль Багаутдинов, который пожелал спортсменам успеха.

Право поднять флаг Российской Федерации было предоставлено победителям прошлогодних соревнований — команде Камышлинского района.

В честь 30-летия муниципалитета спортсменам вручены премии от имени главы района Р.К. Багаутдинова: победителю областной спартакиады среди учащихся Ильгизу Саляхову, победителю межмуниципальных соревнований по лыжным гонкам Альмиру Хайбрахманову, призеру республики Башкортостан по биатлону Радмиле Сунагатовой. В ходе мероприятия также состоялось вручение паспортов граждан РФ — многократному чемпиону областных и районных соревнований, кадету Камышлинской школы Альмиру Хайбрахманову и кадету Игорю Кулешову.

«Поздравляю вас с этим замечательным лыжным праздником. Благодаря данному лыжному биатлонному комплексу вырастет не одно поколение спортсменов, начинающих здесь свой спортивный путь. Сегодня всем участникам желаю хорошего скольжения и точных выстрелов»- отметил помощник депутата Самарской губернской думы В.А.Субботина Василий Безбородников.

Главный судья Марат Шавалиев ознакомил участников с регламентом соревнований и вручил подарок от Эдуарда Латыпова для детско-юношеской спортивной школы — две пары лыж. В программе состязания прошли биатлонные эстафеты среди мужчин (юношей) 4х6 км и среди женщин (девушек) 4х3км. В соревнованиях приняли участие команды муниципальных районов Камышлинский, Сергиевский, Клявлинский, Челно-Вершинский Самарской области, команда «CADR-PRO» г. Самара, Лениногорский район республики Татарстан, г. Бугуруслан Оренбургской области, г. Октябрьский республики Башкортостан.

В результате упорной борьбы среди юношей четвертыми пришла к финишу команда спортсменов из Лениногорска, третье место заняла команда Клявлинского района, на вторую ступень пьедестала поднялись спортсмены из Челновершинского района, а победу одержали биатлонисты из Бугуруслана. Среди девушек уверенную победу одержала команда Камышлинского района, второе место — команда города Октябрьский, третье — вторая команда Камышлинского района, четвертое место — у Сергиевского района. Победители и призеры соревнований были награждены грамотами, медалями, кубками от министерства спорта Самарской области, денежными призами от Эдуарда Латыпова.

Мазлов Александр, Лениногорск: «На соревнованиях выступаем второй год. В прошлом году мы были вторыми, в этом году соперники посильнее. Это добавляет интригу в соревновательный момент. Отдельное спасибо руководству Камышлы. Здесь проявляют инициативу в биатлоне, это очень здорово, очень классно. Желаю, чтобы все республики и области брали с них пример».

Сергей Григорьев, педагог дополнительного образования, Клявлинский район: «Мы участвуем не первый год. Очень благодарны за теплый прием, за организацию. Все было на высшем уровне: организация, судьи, все супер! Здесь спортсмены общаются, находят друг друга. Спасибо Эдику Латыпову за поддержку, потому что без поддержки очень тяжело. Он большой молодец. Молодые ребята берут с него пример».

Денис Сулин, Бугуруслан: «Мы выступаем впервые. Вначале гонки не удалось уйти с лидерами, и на лежке допустил четыре промаха. Но потом все получилось».

Юлия Матвеева, Сергиевский район: «Мне очень понравилось, довольна стрельбой, бежать было тяжеловато, а так все отлично».

Ирина Макарова