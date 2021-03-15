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В Кызылорде увековечено имя Фаткульдинова Фарита Хабибулловича

В Кызылорде увековечено имя Фаткульдинова Фарита Хабибулловича

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Главные новости, 15.03.2021 0 3

В городе Кызылорда Республики Казахстан, благодаря стараниям и настойчивости Кызылординского областного татарского общественно-культурного центра, в лице его руководителя Г.К. Гизатуллиной, увековечено имя Фаткульдинова Фарита Хабибулловича, одного из бывших областных руководителей, кавалера орденов Трудового Красного Знамени. Курмет – одна из улиц Кызылорды – теперь будет носить его имя.

Фаткульдинов Фарит Хабибуллович – почетный гражданин Кызылорды, внесший огромный вклад в развитие сельского хозяйства и стройиндустрии области. В 70-х годах Ф.Х. Фаткульдинов был назначен управляющим треста «Риссовхозстрой». Именно тогда началось освоение левобережья Сыр-Дарьи. Объектами строительства были – рисовые поля, новые совхозы со всей инфраструктурой. Также, будучи заместителем акима области, Ф.Х.Фаткульдинов заложил фундамент двух крупнейших объектов – диагностического центра и многопрофильной больницы, которыми кызылординцы по праву гордятся.

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