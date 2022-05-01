«Мы – дети 41го года» в кинотеатрах Татарстана!

Кинокартина татарстанского режиссера Амира Галиаскарова «Мы – дети 41го года» получила прокатное удостоверение и презентуется на более чем полусотне площадок в 23 районах Республики.

Фильм пополнил репертуар кинозалов следующих районов Татарстана: Дрожжановский, Сабинский, Пестречинский, Алькеевский, Спасский, Нижнекамский, Азнакаевский, Черемшанский, Ютазинский, Сармановский, Новошешминский, Елабуга, Заинский, Мензелинский, Лаишевский, Верхнеуслонский, Зеленодольский, Буинский, Бугульминский, Камско-Устьинский, Кукморский, Лениногорский. В мае кинокартину покажут на казанских площадках – в кинотеатре «Мир» и в ДК им. Сахибгарея Саид-Галиева. Точечные места и даты показов опубликованы здесь.

Фильм повествует о нелёгкой судьбе учащихся педагогического училища в годы войны. О детях, которым слишком рано пришлось повзрослеть и столкнуться с лишениями военного времени, но которые не потеряли веру в дружбу и любовь.

Автор сценария – Альфира Магдеева, продюсер – Миляуша Айтуганова. Картина снята по мотивам одноименной повести народного писателя Мухаммета Магдеева. Часть съемок проходила на Родине писателя в деревне Губурчак Арского района Татарстана. Главные роли в фильме сыграли студенты и выпускники Казанского театрального училища – Булат Гатауллин, Алмаз Муллаянов, Раис Ахметзакиров, Айзат Хайруллин и Илсаф Назипов.

Режиссер Амир Галиаскаров на презентации фильма в декабре рассказал о «советской» задумке: «Фильм мы сделали черно-белым, пытаясь стилизовать картину под советское военное кино тех лет. Мы пытались стилистически походить на лучшие образцы – «Летят журавли», «Иваново детство».

По словам Галиаскарова, «наш фильм о войне, но она сама там никак не показана – только со слов взрослых или через смерти близких люди понимают, что война где-то там». Он также отметил, что в российском кинематографе много фильмов про фронт, боевые действия, а про жизнь в тылу, и тем более учебе во время войны – довольно мало.

Дочь Мухаммета Магдеева Гаухар Хасанова выразила слова благодарности в адрес создателей картины. Особо она отметила музыкальное сопровождение картины, созданное в тон произведения ее отца, а также красивые мизансцены природы. «Черно-белость придает винтажности. Повесть написана в 1968 году. Папа писал, что пришел в литературу с чистым сердцем. Эта его первая повесть написана на взлете, с надеждами, в период оттепели. Так что повесть оттепельная. Но уже там видно, к чему все идет», – считает она. Высоко оценила Хасанова и игру актеров. «Актеры сыграли тонко, современно, не скучно на них смотреть. Теперь я знаю, как выглядели эти герои повести моего отца», – призналась она.

Одна из зрительниц отметила, что ей не хватило полифонизма повествования Магдеева. «Бросается в глаза монологичность. Драматизм военного времени идет сплошным текстом. А у Магдеева везде юмор, все читается очень легко. Здесь тоже есть юмор, но он не разбивает монолога, в котором идут раздумья о том времени», – выразила она мнение.

Символичным стал показ фильма 24 февраля в Центральном Доме кино в Москве.

«Любая война – это жертвы, это смерть, это трагедия. И мне кажется, что сегодняшняя премьера ещё раз заставит задуматься о том, как хрупок мир. Мы должны сплотится за идею мира» – сказала продюсер фильма Миляуша Айтуганова.

Киновед, доктор искусствоведения Валерий Фомин высказал своё мнение: «Тема войны для меня, как киноведа, самая главная. Но я пришёл сюда не только как киновед, а потому что моя Родина – Татарстан. Мне было приятно слышать татарскую речь. Сегодня я увидел самое тихое, деликатное и искреннее кино о войне. Без единого выстрела. Поздравляю всю творческую команду с успехом».

Директор Центрального дома кино Екатерина Головня поделилась своим впечатлением: «Великое уважение молодым ребятам, которые взялись за эту сложную тему, хотя они никогда не видели войны. Я смотрю не первый фильм татарстанского производства и уверена, что за этими молодыми людьми будущее регионального кино».

Зрители выделили игру актеров, режиссерские находки, легкость повествования при серьезности поднятой темы. Многие выразили надежду на то, что будет снято продолжение фильма «Мы – дети 41-го года».

Фильм снят в рамках Государственной программы «Сохранение национальной идентичности татарского народа (2020-2023 годы)» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан и ГБУК РТ «Татаркино».

пресс-служба ГБУК РТ “ТатарКино”